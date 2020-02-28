وصول جثامين الحراڨة الثلاثة الى مدينة ڨالمة

أخبار الجزائر
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وصول جثامين الحراڨة الثلاثة الى مدينة ڨالمة
بقلم هشام قاسمي

وصل ليلة اليوم السبت جثامين الحراڨة الثلاثة إلى مدينة ڨالمة لدفنهم بالمقبرة المركزية سعدان بوادي المعيز.

الضحايا الثلاث حسب مصادر “النهار اونلاين” خرجوا في رحلة هجرة غير شرعية منذ يقارب أسبوعين، قبل أن تنقطع أخبارهم.

وتنقل ممثلون عنهم إلى تونس من أجل التعرف على هوية الجثث التي تم إنتشالها بالسواحل التونسية .

هذا وقد تمكنت عائلات الحراڨة  الجزائريين قد تمكنوا من التعرف على ثلاث جثث، لفظتها أمواج البحر بسواحل بنزرت.

الضحايا تتواجد جثثهم على مستوى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بنزرت في تونس.

ليتم نقلهم برا عقب إتمام الإجراءات إلى الجزائر، وستشيع جثامينهم بالمقبرة المركزية سعدان بوادي المعيز في ڨالمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=781565

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