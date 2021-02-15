وصول جثمان التلميذة مريم بونداوي التي تعرضت لطلق ناري في كندا

وصلت، اليوم الاثنين، الطائرة التي تقل جثمان المرحومة مريم بونداوي، إلى مطار الجزائر الدولي، هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

وقدمت، الطائرة التابعة للخطوط الجوية الفرنسية، التي تقل المرحومة البالغة 15 سنة، من كندا مرورا بفرنسا ووصولا إلى مطار الجزائر.

وستكون مراسيم دفن جثمان الفقيدة مريم بونداوي، يوم غد الثلاثاء، بمسقط رأسها عرش إمولا بلدية مسيسنة، بصدوق اوفلا بولاية بجاية.

للتذكير، لقيت قاصر جزائرية مصرعها، مساء يوم الأحد، في كندا، بعد أن تلقت طلقة نارية على مستوى الرأس أردتها قتيلة.

ولا يزال التحقيق بالقضية جاريا من قبل شرطة مونتريال، فيما لم يتم القبض على أي مشتبه به –حسب الصحافة الكندية-.