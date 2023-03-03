وصول جثمان الجنرال الراحل محمد توفيق صنادلة إلى مطار الجزائر عبر رحلة قادمة من باريس

وصل، صباح اليوم الجمعة، جثمان الجنرال الراحل محمد توفيق صنادلة. إلى مطار الجزائر الدولي عبر رحلة قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

وقد إنتقل إلى رحمة الله، أمس الخميس، العميد صنادلة محمد التوفيق المدير السابق للمعهد العسكري للغات الأجنبية والترجمة.

كما تقدم رئـيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخالص التعازي وأصدق المواساة لعائلـة الفقيد.

وجاء في رسالة التعزية: “يتقدم السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية. القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. بأصدق التعازي وعميق المواساة إلى عائلة الفقيد. العميد صنادلة محمد توفيق. المدير السابق للمعهد العسكري للغات الأجنبية والترجمة، رحمه الله. سائلًا المولى العزيز القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح الجنان، ويُلهم أهله الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما تقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي. بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى العميد صنادلة محمد توفيق، المدير السابق للمعهد العسكري للغات الأجنبية والترجمة، بعد مرض عضال.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني “على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، العميد صنادلة محمد توفيق. المدير السابق للمعهد العسكري للغات الأجنبية والترجمة، بعد مرض عضال. يتقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار. وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل”.

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