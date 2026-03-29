وصول جثمان الرئيس الأسبق اليامين زروال إلى قصر الشعب

وصل جثمان الفقيد والراحل رئيس الجمهورية الأسبق والمجاهد اليامين زروال، إلى مقر قصر الشعب، من أجل إلقاء النظرة الأخيرة عليه. من قبل كبار المسؤولين في الدولة

وإنتقل إلى رحمة الله مساء السبت الرئيس الاسبق اليامين زروال عن عمر ناهز 85 سنة. بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة، بعد صراع مع مرض عضال.

ويعتبر اليامين زروال من مواليد 1941 من مدينة باتنة انضم لجيش التحرير الوطني. وشارك في الحرب التحريرية التحرير بين 1957 و1962.

وبعد الاستقلال، تلقى تكوينا عسكريا في الاتحاد السوفياتي ثم في المدرسة الحربية الفرنسية عام 1974. كما تولى الرئيس الأسبق عدة مسؤوليات في الجيش الوطني الشعبي.

