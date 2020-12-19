وصول جثمان الشهيد نور الدين بوزايدة إلى مسقط رأسه بالبيض

وصل اليوم السبت، جثمان الشهيد نور الدين بوزايدة، إلى مطار البيض، أين سيدفن في مسقط رأسه بعد ارتقائه شهيدا في حادث سقوط المروحية.

هذا وتم صباح اليوم بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، رفع جثامين شهداء الواجب الوطني.

ويتعلق الأمر بالمقدم خروسة نور الدين والمقدم الوافي محمد الأمين والملازم الأول بوزايدة نور الدين.

وقدم للشهداء، التشريفات العسكرية بحضور الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مرفوقا بإطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي.

وعرفت المراسم قراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء الطاهرة، تلاها استماع الحاضرين لكلمة تأبينية تناولت مسارهم المهني في الدفاع عن الوطن.

ليتم بعدها نقل جثامينهم عبر طائرة عسكرية خاصة إلى ولايات إقامة عائلاتهم ليشيعوا إلى مثواهم الأخير.

وعلى اثر هذه المناسبة الأليمة، تجدد قيادة الجيش الوطني الشعبي مرة أخرى تعازيها الخالصة وتضامنها مع عائلات الشهداء.

كما تتقدم بخالص الشكر والتقدير على روح التآزر والتضامن والمواساة والتعاطف الصادق التي أبداها الشعب الجزائري إثر هذا المصاب الجلل.