وكان العالم المصري والأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، قد شارك في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري

وشعر الاستاذ ابو بكر ،بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات وصعد إلى غرفته وطلب من إدارة الفندق نقله إلى المستشفى.

ووصل جثمان الدكتور أبوبكر على متن رحلة الخطوط المغربية رقم 272، القادمة من كازبلانكا، وتم إنهاء إجراءات وصوله وخروجه من باب 35 بمطار القاهرة.

وتوافدت أسرة الفقيد وزملاؤه إلى المطار لاستقبال الجثمان ونقله إلى مثواه الأخير.