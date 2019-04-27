وصول جثمان الفقيد عباسي مدني إلى أرض الوطن

وصل، اليوم السبت، جثمان الفقيد عباسي مدني، مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ “الفيس”.

وتوفي المرحوم، عباسي مدني، يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 88 سنة، في قطر.

للإشارة، كان عباسي مدني، مقيم في قطر منذ سنة 2003.

وأقيمت الخميس الماضي، صلاة الجنازة على المرحوم بمسجد محمد بن عبد الوهاب في قطر.

للإشارة، فقد حضر صلاة الجنازة على الفقيد مدني أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وقامت تركيا، بتسليم جزء من الكساء الداخلي للكعبة الشريفة،تعود إلى ما قبل 130 عام، لسليم عباسي ابن المرحوم عباسي مدني.

وقدم سليم إبن الفقيد عباسي مدني ، الكسوة التي استلمها من مزفر قوتشلو، نيابة عن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، إلى أحفاد المرحوم، لقمان ومدني.