وصول دفعة جديدة من لقاحي سبوتنيك وكورونافاك

الوطني
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وصول دفعة جديدة من لقاحي سبوتنيك وكورونافاك
بقلم نادية بن طاهر

استلم معهد باستور، أمس الجمعة، دفعات جديدة من لقاحي سبوتنيك الروسي، وكورونافاك الصيني ضد فيروس كورونا.

كورونافاك

كورونافاك


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