وصول دفعة جديدة من لقاحي سبوتنيك وكورونافاك
استلم معهد باستور، أمس الجمعة، دفعات جديدة من لقاحي سبوتنيك الروسي، وكورونافاك الصيني ضد فيروس كورونا.
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