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وصول دفعة جديدة من مستلزمات طبية من الصين إلى الجزائر خلال الأيام القادمة

الوطني
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وصول دفعة جديدة من مستلزمات طبية من الصين إلى الجزائر خلال الأيام القادمة
بقلم خالد زوبيري

من المنتظر، أن يستلم الهلال الأحمر الجزائري، خلال الأيام القادمة دفعة جديدة من مستلزمات طبية من قبل السفارة الصينية لدى الجزائر .

وذلك لمساعدة الجزائر في مكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حسبما نشرته سفارة الصين لدى الجزائر ف عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

وأوضح المصدر نفسه، أن السفير الصيني لدى الجزائر “لي ليان خه”، قد اجرى اجتماعا عبر الإنترنت مع سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، يوم 9 ديسمبر الماضي .

وخلال هذا الإجتماع، تبادل الطرفان كيفية تعزيز التعاون في مكافحة الوباء كوفيد-19.

هذا وسوف تتبرع السفارة الصينية بدفعة جديدة من مستلزمات طبية ضد الوباء إلى جمعية الهلال الأحمر الجزائري في أيام قريب لمساعدة الشعب الجزائري في مكافحة الوباء، يضيف البيان.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=934379

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