وصول شحنة من الأغنام المستوردة قادمة من المجر إلى قسنطينة

وصلت إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة، فجر اليوم الأحد، حصة تقدر بـ400 رأس من الأغنام المستوردة على متن طائرة شحن قادمة من المجر. وذلك في إطار عملية استيراد أضاحي العيد.

أوضح مدير المصالح الفلاحية بالولاية، بدرالدين خرشي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وكذا تبعا لتوجيهات الوزارة الوصية.

وأضاف ذات المسؤول أن هذه الحصة تعد “الدفعة الأولى من الأغنام المستوردة من المجر”. مضيفا بأنه تم تسخير في هذا الإطار أسطول جوي بداية من أمس السبت وإلى غاية يوم الثلاثاء.

كما أشار إلى أن اللجوء إلى النقل الجوي يهدف إلى “تسريع عملية استقبال الأضاحي. بما يسمح بتوزيعها في الآجال المحددة وضمان تموين السوق في الوقت المناسب”.

وأضاف ذات المتحدث بأن كل الدفعات التي ستصل إلى مطار قسنطينة الدولي ستخضع للحجر الصحي تحت إشراف أطباء بيطريين. وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد، قبل توجيهها لاحقا إلى نقاط البيع.

واستنادا لذات المسؤول فإن عملية استيراد أضاحي العيد ستتواصل خلال الأيام المقبلة باستلام دفعات أخرى. سيتم توجيهها لاحقا وفق البرنامج المسطر إلى المراكز المخصصة لذلك عبر عدة ولايات.

