وصول رئيس البرلمان السنغالي إلى الجزائر

حل صبيحة اليوم السبت، بالمطار الدولي الجديد هواري بومدين ، رئيس البرلمان لجمهورية السنغال أمادو مام ديوب، رفقة الوفد المرافق له. وذلك في إطار المشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. الذي تنظم الجزائر دورته 17 يومي 29 و30 جانفي الجاري .

كما كان في استقبال الوفد لدى وصوله، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني غالي لنصاري. ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بمجلس الأمة دادي عدون عمر. رفقة نائب رئيس المجموعة البرلمانية لكتلة للأحرار حسان زايري، بحضور سفير جمهورية السنغال لدى الجزائر.