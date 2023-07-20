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قناة النهار

وصول رئيس الجمهورية إلى شنجن لمواصلة برنامج زيارة دولة

بقلم النهار أونلاين
وصول رئيس الجمهورية إلى شنجن لمواصلة برنامج زيارة دولة
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وصول رئيس الجمهورية إلى شنجن لمواصلة برنامج زيارة دولة

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