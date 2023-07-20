قناة النهار وصول رئيس الجمهورية إلى شنجن لمواصلة برنامج زيارة دولة بقلم النهار أونلاين نشر في 20 جويلية 2023 - 09:54 شارك غرِّد أرسل 220 0 وصول رئيس الجمهورية إلى شنجن لمواصلة برنامج زيارة دولة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ql1n4 اقرأ أيضا التهاب وجفاف..حالات تستقبلها الإستعجالات بسبب المكيفات الهوائية قناة النهار 15 جويلية صريح جدا : هكذا كانت أجواء عودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة قناة النهار 16 جويلية بلعريبي :" عدل 3 ليس بالأمر مستحيل" قناة النهار 07 جويلية صريح جدا/ قسنطينة: هذه أجواء عودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة .. قناة النهار 19 جويلية شاهد قوات الجيش يشكلون علم الجزائر في إستعراض رهيب قناة النهار 09 جويلية لقاء خاص مع عبد القادر سيكتور وحورية les yeux verts .. ترقّبوها أمسية اليوم قناة النهار 12 جويلية شاهد.. إستقبال رائع للوفد المغربي لألعاب القوى بوهران قناة النهار 01 جويلية شاهد..التلميذ سعد سعدودي يقوم بعمليات معقّدة في بلاطو النهار وكل الإجابات كانت صحيحة قناة النهار 16 جويلية شاهد..أمن القالة يطيح بشبكة مختصة في "الحرقة" قناة النهار 17 جويلية شاهد لحظة تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش من طرف رئيس الجمهورية قناة النهار 04 جويلية