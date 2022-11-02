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قناة النهار

وصول رئيس الجمهورية لقصر المؤتمرات

بقلم قناة النهار
وصول رئيس الجمهورية لقصر المؤتمرات
رئيس الجمهورية
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وصول رئيس الجمهورية لقصر المؤتمرات

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