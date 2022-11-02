قناة النهار وصول رئيس الجمهورية لقصر المؤتمرات بقلم قناة النهار نشر في 02 نوفمبر 2022 - 12:08 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 55 0 وصول رئيس الجمهورية لقصر المؤتمرات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xoq7f رئيس الجمهورية اقرأ أيضا فرنسا / إضرابات عمال شركات الطاقة يدخل فرنسا في أزمة وقود حادة قناة النهار 12 أكتوبر علي عون : أكثر من 400 مشروع ينطلق في الإنتاج بعد رفع العراقيل البيروقراطية عنها قناة النهار 17 أكتوبر الرئيس الفلسطيني: هناك إتفاق نأمل أن يطبق حول لم شمل الفصائل الفلسطينية قناة النهار 01 نوفمبر Mister X: يحيى طبيش عندوا بزاف مواهب يقدر يبينهم عكس المؤثرين الحاليين قناة النهار 20 أكتوبر الشيخ النوي: مدرسة في تيارت فيها 3 أقسام ما زال ما كملوهاش.. الوالي بوقرة وين يروح يصيبها مخروبة قناة النهار 25 أكتوبر الرئيس تبون يدعو العرب للعمل على منح العضوية لفلسطين بالأمم المتحدة قناة النهار 01 نوفمبر المالكي: الجزائر سعت للم شمل الفلسطينيين وهي مشكورة قناة النهار 30 أكتوبر الرئيس تبون: في ظل الأوضاع الدولية الراهنة القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعالم العربي قناة النهار 01 نوفمبر "صحفي فلسـ.ـطيني :" إحتضان الجزائر للقمة العربية تُريح الشعب الفلـ.ـسطيني قناة النهار 01 نوفمبر أغرب من الخيال..مياه بئر إرتوازي تشتعل بالنّار ..شاهد السبب !! قناة النهار 23 أكتوبر