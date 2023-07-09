قناة النهار وصول رئيس الجمهورية للأكاديمية العسكرية لشرشال بقلم قناة النهار نشر في 09 جويلية 2023 - 11:58 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 38 0 وصول رئيس الجمهورية للأكاديمية العسكرية لشرشال إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NGYtE رئيس الجمهورية اقرأ أيضا طالع هابط: مسرح جهوي الأغواط.. "بعدما خسرت السلطات عليه الملايير ما قدروش يفتحوه" قناة النهار 18 جوان صريح جدا: هل يرافق الشاب الجزائري عائلته إلى شاطئ البحر ..؟ قناة النهار 01 جويلية وزير التجارة :" جزائر اليوم قوية بإقتصادها .. لهذا السبب" قناة النهار 18 جوان وزير الفلاحة يعلق حول فيديو المواطن الذي كشف السعر الحقيقي للخروف .." مايفوتش 3 ملاين ونص" قناة النهار 20 جوان عطل في الابواب الالكترونية لملعب 19 ماي بعنابة يؤخر عملية دخول أنصار الخضر قناة النهار 20 جوان رابح العاصمي :" الدوارة جازت على يدي صباح نضت دوّشت وهربت" قناة النهار 28 جوان toutes options / وزيارة لورشة تصليح السيارات وطريقة تغيير زيت الفرامل..ترقبوها قناة النهار 23 جوان تينهينان :" في العيد الكبير مانديروش حلويات" قناة النهار 28 جوان سباق الخيول.. تراث بحاجة للاهتمام بالبيض قناة النهار 07 جويلية تيارت : أراء متباينة حول سعر الأضحية قناة النهار 21 جوان