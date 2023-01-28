وصول رئيس المجلس الوطني الانتقالي لجمهورية غينيا إلى الجزائر

حل صبيحة اليوم السبت، بالجزائر، رئيس المجلس الوطني الانتقالي لجمهورية غينيا دانسا كوروما، رفقة الوفد المرافق له. وذلك في إطار المشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. الذي تنظم دورته 17 يومي 29 و 30 جانفي الجاري بالجزائر.

كما كان في استقبال الوفد بالقاعة الشرفية لمطار الدولي الجديد هواري بومدين، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني علال بوثلجة. ورئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق. رفقة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج بمجلس الأمة عمر دادي عدون. وكذا عضوا مجلس الأمة السيدان عبد المالك تاشريفت وعبد المجيد عزالدين. وقد جرى الاستقبال بحضور سعادة سفير جمهورية غينيا لدى الجزائر.