وصول رفات ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية إلى كييف

حطت طائرة تحمل رفات الأوكرانيين، ضحايا حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران، بمطار بوريسيبول في كييف.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، تحمل الطائرة، رفات 9 من أفراد طاقم الطائرة، وإثنين من الركاب.

وكان في إستقبال الطائرة، رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء أليكسي غونشاروك، ورئيس البرلمان ديمتري رازومكوف.

وأقيمت مراسم وداع الضحايا في المطار، إبتداء من منتصف النهار وإلى غاية السابعة مساء.

وأسقطت الطائرة الأوكرانية، في 8 جانفي الجاري، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران، واعترفت إيران في 11 جانفي، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ، ما تسبب في وفاة 176 شخصا.