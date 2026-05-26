وصول شحنة جديدة من الأضاحي الرومانية إلى ميناء عنابة

رست السفينة “GAMMA STAR” القادمة من رومانيا مساء أمس الإثنين، على مستوى المركز الرصيفي رقم 22 على الساعة 18:00 سا، محمّلة بشحنة جديدة من الأغنام.

وذلك في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي باستيراد مليون رأس من الأغنام. قصد تموين السوق الوطنية وتوفير أضاحي العيد للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2026. وقد تم اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والعملياتية الرامية إلى تسريع وتيرة التفريغ وتحويل الشحنة نحو نقاط التوزيع المعتمدة. في ظروف تضمن الانسيابية والفعالية، مع التقيد الصارم بجميع الإجراءات الصحية والبيطرية المعمول بها في هذا المجال.

وأكدت مؤسسة ميناء عنابة، من خلال هذه العملية، جاهزيتها التامة وقدراتها اللوجستية والتنظيمية لاستقبال ومعالجة هذا النوع من النشاط. بما يعكس كفاءة منشآتها ومهنيّة مواردها البشرية، ومساهمتها الفعلية في تجسيد تعليمات السلطات العمومية الرامية إلى ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بالمواد الأساسية. خدمة للاقتصاد الوطني وحرصا على تلبية احتياجات المواطنين في أفضل الظروف.

