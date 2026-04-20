وصول شحنة جديدة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر

رست بميناء الجزائر اليوم الإثنين، الباخرة “KARIM ALLAH” المحملة برؤوس الأغنام المستوردة، وذلك في ظروف تنظيمية محكمة.

وحسب بيان لميناء الجزائر، تم تسخير الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لضمان التفريغ السلس والآمن لهذه الشحنة. وفق الإجراءات المعمول بها داخل الحيز المينائي.

وتندرج هذه العمليات في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تموين السوق الوطنية. مع الحرص على احترام المعايير الصحية والبيطرية المعتمدة، بما يضمن سلامة القطيع وجودة المنتوج الموجه للاستهلاك.

كما تأتي هذه العملية، في إطار السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية بالأضاحي. وتجسيدًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل باتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة لتسهيل هذه العملية.