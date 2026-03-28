وصول شحنة جديدة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر

رست بميناء الجزائر صبيحة اليوم الباخرة “Anakin ” المحملة برؤوس الأغنام المستوردة .

أكدت إدارة مؤسسة ميناء الجزائر في بيانها أنه تم تسخير الإمكانيات اللوجستية والبشرية اللازمة لضمان التفريغ السلس والآمن لهذه الشحنة.

وهذا وفق الإجراءات المعمول بها داخل الحيز المينائي .يضيف البيان.

وتأتي هذه العملية في إطار السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية بالأضاحي.

وأيضا تجسيدا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل باتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة لتسهيل هذه العملية.