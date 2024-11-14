وصول شحنة جديدة من تجهيزات محطات تحلية مياه البحر

وصلت اليوم الخميس، شحنة جديدة من التجهيزات الخاصة بإنجاز محطات تحلية مياه البحر، على متن رحلة جوية حطت بمطار هواري بومدين الدولي، قادمة من الصين.

هذا وباشر مجمع سوناطراك عبر فروعه ووفقا لتوجيهات الرئيس المدير العام للمجمع، رشيد حشيشي. في اطلاق جسر جوي لنقل التجهيزات والمعدات الموجهة لمشاريع محطات تحلية مياه البحر.

ويتميز هذا الجسر الجوي باستعمال أكبر وأضخم طائرات الشحن التجاري في العالم. قصد المحافظة على الوتيرة المتسارعة لإنجاز هذه المشاريع وتسليمها في آجالها.

وتأتي هذه العملية تأتي تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي لتعزيز الأمن المائي للجزائر.