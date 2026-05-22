وصول شحنة جديدة من رؤوس الأغنام لميناء تنس

استقبل ميناء تنس بالشلف، صباح اليوم الجمعة، شحنة جديدة من رؤوس الأغنام القادمة من إسبانيا ، تقدر ب 13.489 رأس.

وجاء ذلك، في إطار تنفيذ برنامج استيراد أضاحي العيد، حسب ما علم لدى مديرية المصالح الفلاحية.

وأوضح مدير المصالح الفلاحية، مهدي قوادرية، أن ميناء تنس استقبل صبيحة اليوم، تحسبا لعيد الأضحى المبارك. شحنة جديدة من رؤوس الأغنام قادمة من إسبانيا، بلغ عددها 13.489 رأسا.

وأضاف ذات المسؤول أن هذه الشحنة ستوجه لنقاط البيع لتسويقها للمواطنين، مع استمرار جميع إجراءات المراقبة البيطرية. قبيل عملية تفريغ هذه الشحنة، وعبر مختلف نقاط الحجر والبيع.

وأشار قوادرية إلى أنه تم استقبال منذ شهر أفريل الفارط 5 شحنات من الأغنام المستوردة.

وتندرج هذه العملية ضمن التدابير الرامية إلى تلبية الطلب الوطني على أضاحي العيد وضمان وفرتها عبر مختلف ولايات الوطن.

