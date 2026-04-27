وصول شحنة معتبرة من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر

رست ليلة الأحد، الباخرة Polaris 3 بميناء الجزائر ، وعلى متنها شحنة معتبرة من الأغنام المستوردة.

وجاء ذلك، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تموين السوق بأضاحي العيد وضمان الوفرة. وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل بوضع كامل الوسائل البشرية واللوجستية لضمان السير الحسن لعملية التفريغ، وفق المعايير المعمول بها داخل المنشآت المينائية.

كما جرت العملية في إطار تنسيق محكم بين مختلف المصالح المعنية، لاسيما الجهات البيطرية المختصة. التي باشرت فورًا عمليات المراقبة الصحية للتأكد من سلامة القطيع واحترام شروط الاستيراد المعتمدة.