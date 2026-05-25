وصول شحنتين من الأغنام المستوردة إلى ميناء الجزائر

رست أمس الأحد، بميناء الجزائر الباخرتان Bashar One Transport و North Star 1 ، محملتان بشحنتين من الأغنام المستوردة.

العملية جاءت تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان تموين السوق الوطنية وتعزيز وفرة الأغنام وأضاحي العيد المبارك. وتنفيذًا لتوجيهات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المتعلقة بتوفير المرافقة اللازمة وضمان السير الحسن لعمليات الإستقبال والمعالجة.

وقد تمت عملية رسو الباخرتين والتكفل بالشحنتين في ظروف تنظيمية محكمة، حيث تسخّر مؤسسة ميناء الجزائر كامل الإمكانات البشرية واللوجستية الضرورية لضمان السير الحسن لمختلف العمليات المرتبطة بالاستقبال والتفريغ، بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المعنية.

