وصول طائرة عسكرية محمّلة بمساعدات لمتضرري الفيضانات بإن قزام

حلت مساء أمس الخميس طائرة عسكرية للجيش الوطني الشعبي، من أصل خمس طائرات ينتظر وصولها إلى ولاية إن قزام. محملة بشحنة 15 طنا من المساعدات المختلفة التي قدمها الهلال الأحمر الجزائري. لفائدة المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وقال رئيس ديوان ولاية إن قزام بن دايس عبد المجيد، أن هذه المساعدات تتضمن مواد غذائية أساسية وكميات من الأدوية وأفرشة وأغطية وملابس. والتي سيتم مباشرة توزيعها على مستحقيها من العائلات المتضررة من الفيضانات الأخيرة.

كما أشار بيان إعلامي للهلال الأحمر الجزائري، أن هذه الشحنة من المساعدات تضمنت 3000 طرد غذائي و150 خيمة وأدوية وأفرشة وكذا ملابس. مشيرا إلى أن هذه الشحنة التي وصلت إلى ولاية إن قزام هي الأولى من بين خمس شحنات منتظر وصولها إلى المنطقة.

وأوضح رئيس ديوان ولاية إن قزام بالمناسبة أن الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة. تسببت في تسرب المياه إلى العديد من البيوت بمدينة إن قزام. خاصة على مستوى الحي الريفي الشمالي و الحي الريفي الجنوبي.

وأضاف بن دايس أنه تم تجنيد كافة الإمكانيات المادية و البشرية. و تسخير آليات و فرق الحماية المدنية منذ تلقي النشرة الجوية الخاصة بالتغيرات الجوية. و إلى حد الآن فإن عناصر الحماية المدنية تستمر في عمليات شفط المياه من المنازل و الشوارع و الساحات العمومية. مشيرا إلى تسجيل غريق واحد في إحدى برك مياه الأمطار.

ومن جهته أكد رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بإن قزام عبد السلام ملال، بأن متطوعي الهلال الأحمر الجزائري متواجدون في الميدان منذ الساعات الأولى للتقلبات المناخية. و المقدر عددهم بأكثر من 40 متطوعا يقدمون يد المساعدة ومرافقة مختلف تدخلات الإغاثة والإنقاذ. التي تقوم بها مختلف هيئات الدولة.