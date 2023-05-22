وصول طائرة قاذفة المياه الجزائرية إلى تونس

كشف موقع مينا ديفونس mena defense المتخصص في الشؤون الامنية والعسكرية ان الجزائر على وشك إستلام طائرة قاذفة المياه الجزائرية “بيريف Be-200 – Beriev BE-200” قادمة من روسيا.

ووفقا لذات الموقع فإن قاذفة المياه الجزائرية تتواجد حاليا بمطار تونس قبل أن يتم لإستلامها من قبل الجزائر.

وللإشارة فإن قاذفة المياه الجزائرية والموجهة لمكافحة حرائق الغابات هي الاولى التي ستصل إلى الجزائر. وسيتم تسليم الطائرة الثانية قبل نهاية العام ثم طائرتين آخرين في عام 2024. ولايزال خيار اثنين آخرين قيد التفاوض.