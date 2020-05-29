وصول طائرة مساعدات طبية من الصين إلى الخرطوم

وصلت إلى مطار الخرطوم طائرة مساعدات صينية، وعلى متنها 30 طبيبا وشحنة معدّات طبية وأجهزة فحص، لمساعدة السودان على مواجهة فيروس “كورونا”.

وستقوم البعثة الطبية الصينية بنقل تجربتها في محاربة فيروس “كورونا” إلى الاطباء السودانيين الذين أحصوا إلى حد الآن 4 آلاف حالة مؤكدة.

وكشف وزير الصحة السوداني إن زيارة فريق الخبراء الطبي الصيني جاءت في توقيت مناسب جدا للاستفادة من الخبرة التراكمية للصين والدعم المادي والعيني الذي يتم تقديمه.

للإشارة، فإن المساعدات الصينية تمثلت في معدات طبية معتبرة للشعب السوداني، فيما سيستمر الوفد الصيني لمدة 14 يوما في الخرطوم.