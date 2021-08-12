وصول طائرتين من نوع “كاندير” وطاقمهما إلى مطار هواري بومدين

وصلت منتصف نهار اليوم الخميس طائرتين مستأجرتين من نوع “كاندير” وطاقمها الخاص إلى مطار هواري بومدين الدولي. من أجل المساعدة في إخماد الحرائق التي اندلعت في العديد من ولايات الوطن

وستباشر الطائرتان رفقة طاقمها عمليات مكافحة الحرائق بعد ساعات في الجبال والهضاب والمناطق الوعرة التي لازالت تشتعل إلى حد الساعة

وكانت الوزارة الأولى، قد أعلنت أن الجزائر توصلت إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي باستئجار طائرتين لإخماد الحرائق. وكانتا الطائرتان قيد الاستغلال في عملية مكافحة الحرائق المشتعلة في اليونان.

هذا وسيتم وضع الطائرتين حيز الاستغلال بدءا من اليوم الخميس في الولايات التي نشبت فيها حرائق غابية، وذلك في إطار تسخير كل الإمكانات وتوفير الدعم لإطفاء هذه الحرائق.