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وصول عبد الغني هامل إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة

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وصول عبد الغني هامل إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة
بقلم أسماء.ع

وصل،  عبد الغني هامل وأفراد من عائلته، اليوم الخميس، إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

المتهمون متابعون في قضايا تتعلق بـ “نهب العقار” و “الثراء غير المشروع”.


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