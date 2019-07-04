وصول عبد الغني هامل إلى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة

المتهمون متابعون في قضايا تتعلق بـ “نهب العقار” و “الثراء غير المشروع”.
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انطلقت اليوم بولاية أم البواقي الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى السابعة والخمسين لعيد الاستقلال وعيد الشباب، تحت إشراف الوالي مسعود حجاج.
البداية ببلدية عين مليلة، أين أشرفت…
افتتح وزير الأشغال العمومية والنقل، مصطفى كورابة، الطريق السيار الرابط بين ولايتي البليدة والمدية عبر الأنفاق.
وحضر الإفتتاح، كل من وزير النقل ومدير تنسيق الإسعافات بالمديرية…
علمت " النهار " من مصادرها، أنه تم تسريح عمال مصنع تركيب السيارات TMC، بتيارت والذين يراوح عددهم 1400 عامل، سيدخلون في بطالة إجبارية مفاجئة.
وقد…
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