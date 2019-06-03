وصول علي حداد إلى محكمة بئر مراد رايس

وصل منذ قليل رجل الأعمال علي حداد إلى محكمة بئر مراد رايس من أجل المحاكمة بعدما تم تأجيل القضية سابقا.

للإشارة، فإن علي حداد متابع بجنحة التزوير واستعمال المزوّر وتقديم معلومات كاذبة.

كما عرف محيط المحكمة تعزيزات أمنية مشددة لعناصر الأمن تفاديا لحدوث أي إنزلاق.

وتم تأجيل المحاكمة شهر ماي الفارط بسبب غياب الشهود وعددهم ثلاثة موظفون بالدائرة الإدارية لبئر مراد رايس.

للتذكير، فقد تم توقيف علي حداد في مارس الفارط بالمعبر الحدودي لأم الطبول ولاية الطارف عندما كان يستعد لمغادرة أرض الوطن.