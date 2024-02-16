وصول فوج أول من شباب الجالية الوطنية بالخارج لإحياء اليوم الوطني للشهيد 

حل ظهر اليوم بالمطار الدولي لوهران “أحمد بن بلة” فوج أوّل من شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج للمشاركة في قافلة تواصل للتبادل بين الشباب الجزائري.

وجاءت هذه المبادرة بالشراكة بين المجلس الأعلى للشباب مع مسجد باريس الكبير وذلك في إطار إحياء اليوم الوطني للشهيد.

وفي تصريح لـ وأج أوضحت رئيسة لجنة التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الأعلى للشباب لبيض أماني أن “الهدف من هذه القافلة يكمن في تثمين الكفاءات الشبانية الجزائرية في الداخل والخارج وإشراكهم كمساهمين نشطين في مسار التنمية الوطنية”.

وعلى هامش استقبال الفوج الأول من شباب الجالية الوطنية بالخارج المتكون من 7 شباب اكدت لبيض أماني أن القافلة ,التي تضم إجمالا 40 شابا وشابة من الكفاءات الوطنية من الداخل ومن أبناء الجالية بالخارج.

كما ان هذه المبادرة تعتبر “فرصة لهؤلاء لتبادل الخبرات في مختلف المجالات والتخصصات على غرار الثقافة والبحث العلمي والمقاولاتية والتكنولوجيا والابتكار”. تضيف أماني.

في حين كشف منسق القافلة والمكلف بالمجتمع المدني بمسجد باريس الكبير فؤاد ميلودي بأن هذه القافلة المندرجة في إطار الاتفاقية الممضاة بين المجلس الأعلى للشباب ومسجد باريس الكبير “تشكل فرصة للالتقاء والتلاحم مع الشباب الجزائري المقيم بأرض الوطن”.

وللإشارة، سيقوم الفوج الأول من شباب الجالية الوطنية بالخارج مساء اليوم بزيارة مجاملة للمجاهد “بن طاهر عبد الرحمان” بمنزله العائلي وإلى البريد المركزي وساحة أول نوفمبر 1954 والمسرح الجهوي “عبد القادر علولة”.

ومن المتنظر وصول وفد ثاني متكون من 14 شابا وشابة من الجالية الوطنية بالخارج المشارك في القافلة ليلة اليوم إلى مطار وهران الدولي “أحمد بن بلة”.