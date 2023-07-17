وصول فوج من أبناء الجالية الجزائرية بالخارج إلى مخيم صيفي بمستغانم

حل، في ساعة مبكرة من نهار اليوم الاثنين، بالمطار الدولي احمد بن بلة بوهران فوج من أبناء الجالية الجزائرية بالمهجر. يضم 160 طفلا للمشاركة في مخيم صيفي بولاية مستغانم.

وجرت مراسم استقبال الفوج من أبناء الجالية الجزائرية بالمهجر بالمطار بحضور المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة جعفر رقان. وممثلين عن السلطات الولائية بوهران وإطارات من مديريتي الشباب و الرياضة لولاية وهران وولاية مستغانم.

ونوه رئيس فدرالية شمال فرنسا لمسجد باريس عبد القادر عوسج في تصريح لـ”وأج” بمبادرة رئيس الجمهورية. بتنظيم رحلات لأبناء الجالية الجزائرية بالمهجر إلى الجزائر و تمكينهم من قضاء عطلة مميزة بشواطئ الجزائر. وهي المبادرة التي تم التركيز فيها على أبناء الأسر التي لا تملك القدرة على تنظيم رحلات خاصة لا بنائها.

في حين، قدم رئيس جمعية مسجد الفرقان بمدينة ليل الفرنسية زناقي يحيى من جهته شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. على مبادرته لفائدة أبناء الجالية الجزائرية بالمهجر. وهي “مبادرة تزيد في ربط الاجيال الجديدة من أبناء الجالية بوطنهم”. وأعرب عدد من الأطفال الذين استقت وأج آراءهم عن سعادتهم بقضاء العطلة الصيفية بالوطن الأم الجزائر.

كما سيقضي الاطفال 12 يوما بمخيم الشباب (سلاماندر ) بولاية مستغانم وفق برنامج ترفيهي وثقافي وفني. وسياحي ثري حسبما أشار إليه مدير الشباب و الرياضة لولاية مستغانم رمضان بن لولو.

واعدت السلطات الولائية بمستغانم برنامجا ثريا لصالح اطفال الجالية الجزائرية بالمهجر يشمل السباحة صباحا. وزيارة المواقع السياحية والتاريخية خلال الفترة المسائية مع حضور حفلات فنية. وترفيهية سهرة كل يوم.

ويذكر ان 900 طفل من أبناء الجالية الجزائرية بالمهجر استفادوا من مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لقضاء عطلة صيفية بالجزائر يتم تنظيمها بالتنسيق بين عدد من الهيئات الوزارية بالجزائر و مسجد باريس بفرنسا و تساهم مؤسسة سوناطراك في نقلهم من خلال شركة طاسيلي للطيران.