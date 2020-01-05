وصول قافلة المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

وصلت، منتصف نهار أمس الأحد، قافلة المساعدات المساعدات الإنسانية إلى ليبيا.

وكان في إستقبال القافلة الجزائرية الهلال الأحمر الليبي، رفقة السلطات المحلية الليبية.

وإستلمت السلطات المحلية الليبية أكثر من 100 طن من المساعدات الإنسانية الجزائرية، والمتمثلة أساسا في مواد غذائية، صيدلانية، أفرشة، ألبسة وأغطية ومولدات كهربائية.

وأرسلت الحكومة الجزائرية، في إطار التضامن مع الأشقاء الليبيين، هذه المساعدات كدفعة أولى تليها العديد من الدفعات خلال الأيام القليلة القادمة.

وإنطلقت قبل يومين من ملعب 5جويلية بعد أن أعطى وزير الخارجية رفقة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إشارة الانطلاق الى مطار بوفاريك العسكري.

وتكفلت القوات الجوية الجزائرية بنقل المساعدات الإنسانية عبر جسر جوي متكون من ثلاث طائرات شحن إلى مطار جانت، ليتم إفراغ الحمولات ووضعها في شاحنات ذات مقطورة.

ونقلت بعدها برا إلى ليبيا من جانت، تحت إشراف السلطات الامنية والعسكرية الجزائرية.