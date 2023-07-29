وصول كميات ضخمة من دواء سانتروم للجزائر

أعلنت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني أنه تم استلام هذا السبت، الحصص الاولى من دواء مضاد الفيتامين ك “K” الاسينوكومارول (نوفارول “Novarol” جنيس سانتروم “SINTROM”) .

وحسب بيان للوزارة، تتضمن الحصة الأولى 65000 علبة من هذا الدواء، حيث تم إستلامها عن طريق رحلة قادمة من ايطاليا عبر الخطوط الجوية الجزائرية.

كما ستتم عملية التوزيع ابتداء من الغد الأحد تحت اشراف المصالح المختصة لوزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني. وهذا لضمان التموين العادل ووفرته عبر كامل التراب الوطني.

كما سيتم استلام الكميات المتبقية المقدرة بأزيد من 300000 علبة في الأيام القادمة عبر رحلة بحرية قادمة من ايطاليا.

وذكرت الوزارة، بأن اشكالية ندرة دواء الأسينوكومارول SINTROM NOVAROL راجعة لعوامل خارجية.

هذا وتعمل المصالح الوزارية المختصة على حلحلتها عبر اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتنويع مصادر التوريد.

ويأتي ذلك، من خلال طلب التسجيل لمضادات فيتامين ك أخرى. وتوطين تصنيع الأسينوكومارول محليًا و هذا تجنبا للاحتكار وضمانا للوفرة المستمرة و التكفل الأمثل بالمرضى.