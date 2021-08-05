وصول محطتين لتوليد الأكسجين إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر

وصلت مساء الأربعاء إلى مطار الدولي هواري بومدين بالجزائر العاصمة محطتين لتوليد الأكسجين و مئات المكثفات. وحسب مدير الاتصال بالجوية الجزائرية أمين أندلسي أن هذه التجهيزات قادمة إلى الجزائر من أوروبا وآسيا وذلك عبر رحلتين.

كما أضاف ذات لمسؤول ان الرحلة الأولى نظمت خلال الصبيحة والثانية سهرة الأربعاء بالمطار الدولي هواري بومدين.

وأوضح أندلسي محطتي انتاج الأكسجين موجهتين لمؤسستين استشفائيتين بداخل الوطن لمواجهة الطلب الكبي على هذه المادة الحيوية.

بينما المكثفات، التي تم إستلامها هي من تبرعات رعايا جزائريين بالخارج لفائدة الجمعيات التي تشرف على مساعدة مرضى كوفيد.

وكشف أندلسي عن وصول 300 مكثف أكسجين منتظرة ظهيرة اليوم إلى الجزائر. وسيتم التكفل يعملية إيصالها الجوية الجزائرية.