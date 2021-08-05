وصول محطتين لتوليد الأكسجين للجزائر على متن طائرة نقل عسكرية

حطت مساء أمس الأربعاء، بالقاعدة الجوية بوفاريك، طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي، على متنها محطتين لتوليد الأكسجين، تم جلبهما من إيطاليا، لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وتأتي هذه العملية، مواصلة للجهود الرامية لدعم المنظومة الصحية الوطنية وتوفير مختلف الوسائل الضرورية للتكفل الأمثل بالمصابين بفيروس كورونا.،

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، ستلي هذه العملية، عمليات مماثلة قريبا قصد جلب شحنات أخرى من التجهيزات الصحية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد 19.

وتؤكد هذه العملية، على الحضور الدائم للجيش الوطني الشعبي لأداء مهامه الإنسانية النبيلة، وتجنده إلى جانب مؤسسات الدولة للمساهمة في الجهود الوطنية للحد من أثار هذا الوباء الخطير.