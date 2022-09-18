وصول مدمرة أمريكية لميناء “جن جن” للمشاركة في تمرين مع البحرية الجزائرية

رست بميناء جن جن جيجل بالواجهة البحرية الشرقية، الناحية العسكرية الخامسة ،اليوم الأحد، المدمرة “USS FARRAGUT – DDG 99” التابعة للبحرية الأمريكية.

وهذا لتنفيد التمرين المعنون “تبادل الخبرات في مجال الأشغال التحمائية ونزع الألغام مع تنفيذ توقف لسفينة أمريكية على متنها غطاسين” حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني.

وخلال فترة توقف السفينة الأمريكية الذي يدوم 4 أيام، ستنفذ عدة نشاطات على مراحل على غرار تمارين الأشغال التحمائية ونزع الألغام.

بالإضافة الى تنفيذ تمرين “PASSEX” مع وحدة من القوات البحرية الجزائرية يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.