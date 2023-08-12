وصول مساعدات انسانية للمتضررين من الأمطار بإن قزام

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم السبت، عن وصول شحنة من المساعدات الإنسانية لمطار إن قزام، خصصت للمتضررين من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وأوضحت الداخلية أن العملية تمت بالمساهمة النوعية من قوات الجيش الوطني الشعبي. للتكفل بمتطلبات المواطنين على إثر الأمطار الاخيرة التي تهاطلت على المدينة.

حيث أشرفت السلطات المحلية إلى حد الآن على استقبال ما يفوق 58طن موزعة على أربع شحنات. تشمل الطرود الغذائية، الخيم، الافرشة، الأدوية، الأغنية و الملابس.

فيما تتواصل جهود الحماية المدنية الجزائرية والمصالح التقنية المحلية لاتمام عمليات امتصاص المياه واستتباب الوضع الطبيعي.