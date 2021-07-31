وصول مليون جرعة من لقاح كورونا و750 جهاز تكثيف الأكسجين للجزائر

حطت ليلة أمس الجمعة، طائرتي نقل عسكريتين تابعتين للقوات الجوية، بالقاعدة الجوية لبوفاريك على متنهما شحنتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومكثفات الأكسجين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، تحتوي الشحنة الأولى على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتقدر بمليون جرعة والثانية أجهزة تكثيف الأكسجين والتنفس والتي تقدر بـ750 جهاز، تم اقتناؤهم من جمهورية .الصين الشعبية

وتأتي هذه العملية، في إطار دعم جهود المنظومة الصحية الوطنية وتوفير الوسائل الضرورية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا.