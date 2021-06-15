وصول منتخب ليبيريا إلى مطار وهران تحسبا لمواجهة الخضر

وصلت تشكيلة المنتخب الليبيري ظهيرة اليوم الثلاثاء إلى مطار وهران تحسبا للمواجهة الودية التي ستجمعه بالمنتخب المحلي سهرة هذا الخميس بملعب وهران الجديد.

وسينتقل المنتخب المحلي، إلى مدينة وهران اليوم الثلاثاء حيث سيجري أشبال المدرب مجيد بوقرة حصة تدريبية على الساعة 18:30 على أرضية الملعب الجديد لمدينة “الباهية “وهران، وتجدر الاشارة، ان هذا التربص الاول للاعبين المحليين يندرج ضمن برنامج تحضيرات النخبة الوطنية للكأس العربية للأمم (فيفا/قطر 2021)، المقررة اقامتها في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

وسيخوض المنتخب الجزائري للمحليين غمار هذه المنافسة في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات مصر والفائز من مقابلتي لبنان مع جيبوتي وليبيا مع السودان.