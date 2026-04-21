وصول نحو 23 ألف رأس غنم مستوردة من إسبانيا إلى ميناء وهران

رست بميناء وهران سفينة “EPSILON K” قادمة من إسبانيا وعلى متنها نحو 23 ألف رأس من الغنم. في خطوة تهدف إلى تعزيز تموين السوق الوطنية بالمواشي تحسبًا لارتفاع الطلب خلال الفترة المقبلة.

وجرت عملية التفريغ في ظروف تنظيمية محكمة، إذ تم تسخير عدد معتبر من وسائل النقل، وفرق ميدانية متخصصة لضمان نقل الشحنة بسلاسة، في إطار احترام المعايير الصحية والبيطرية المعمول بها.

وقد تم توجيه المواشي مباشرة نحو مراكز الحجر البيطري عبر عدد من ولايات الغرب، من بينها وهران، عين تموشنت وسيدي بلعباس، قصد إخضاعها للرقابة اللازمة قبل طرحها في الأسواق بما يضمن سلامتها وجودتها للمستهلك.