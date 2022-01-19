وصول نوميديا لزول إلى المحكمة للمثول أمام وكيل الجمهورية

تتواجد في هذه الأثناء المشتبه فيها نوميديا لزول التي كانت في حالة فرار، بمحكمة الدار البيضاء. من أجل المثول أمام وكيل الجمهورية في قضية النصب التي تعرض لها طلبة جامعيون.

كما وصلت نوميديا لزول على متن سيارة من نوع “قولف الجيل الثامن” سوداء اللون، برفقة أفراد عائلتها. ومكثت بالمركبة إلى غاية وصول باقي المشتبه فيهم في القضية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني أن نوميديا لزول في حالة فرار، بعد توقيف ثلا مشتبه فيهم، يتقدمهم صاحب شركة FUTUR GATE، وهي الشركة الوهمية. التي نصبت عشرات الملايين على ما يقارب 75 متمدرس رغبوا في الدراسة بالخارج. ويتواجد حاليا عشرات الطلبة، بذات المحكمة في إنتظار سماعهم في محاضر رسمية.

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تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية قي قضية الحال

ومن المرتقب أن يتم تقديم المشتبه فيهم الرئيسيين في قضية النصب التي تعرض لها طلبة جامعيون، أمام وكيل الجمهورية. لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، للسماع إليهم في محاضر رسمية بخصوص الوقائع المنسوبة إليهم.

بحيث جاء تقديم المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم في أعقاب التحريات التي طالت القضية. عقب تفجيرها على مواقع التواصل الاجتماعي. أين كشف عدد من الطلبة عن وقائع مثيرة تتعلق بتعرضهم إلى عمليات نصب بطرق احتيالية وتدليسية انتهجها صاحب شركة وهمية. عن طريق تقديم وعود كاذبة عبر صفحة رسمية، لفئة المتمدرسين الراغبين في الدراسة بالخارج. وتحديدا في أوكرانيا روسيا وتركيا.

وهي الوعود التي اصطدم بها الضحايا في الواقع، بعد دفعهم مبالغ مالية متفاوتة ترواحت بين 30 إلى 300 مليون سنتيم، نظير الخدمة التي كانوا ينتظرونها.

وقال مدير شركة FUTUR GATE في تسجيل مصور عرضته المديرية العامة للأمن الوطني مساء امس الثلاثاء، أن مناجير المدعو “ريفكا” أخد مبلغ 110 مليون حين افتتاحه الشركة.

وأضاف المشتبه فيه أن فاروق بوجملين أخذ في عرض ترويجي ثان مبلغ 400 مليون نقدا، دون إحتساب تكاليف سفريته إلى تركيا.