وصول والي العاصمة السابق إلى محكمة سيدي أمحمد

وقد استدعي عبد القادر زوخ، للمثول امام قاضي التحقيق كشاهد.
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تم اليوم الخميس، ربط ما لا يقل عن 1550 منزل، ببلدية عين الريش، التابعة لعين الملح، في المسيلة، بشبكة الغاز الطبيعي.
وحسبما علم من خلية الإعلام…
هلك شخصان وأصيب آخر بجروح إثر حادث سير وقع أمس الخميس، ببلدية سيدي علي شرق مستغانم، حسب بيان للحماية المدنية.
وأوضح المصدر، أن وحدات الحماية المدنية…
سيتم توزيع حصة من 200 وحدة سكنية، تابعة للسكن العمومي الإيجاري، في بلدية بوحمامة، بخنشلة، على مستحقيها خلال شهر جويلية المقبل.
وحسبما علم، اليوم الخميس، من…
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