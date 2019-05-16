عاجل

وصول والي العاصمة السابق إلى محكمة سيدي أمحمد

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
وصول والي العاصمة السابق إلى محكمة سيدي أمحمد
بقلم شهرزاد مزياني

وصل، اليوم الخميس، والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، إلى محكمة عبان رمضان، للمثول أمام قاضي التحقيق .

وقد استدعي عبد القادر زوخ،  للمثول  امام قاضي التحقيق كشاهد.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com