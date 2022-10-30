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قناة النهار

وصول وزراء الخارجية للمشاركة في الإجتماع التحضيري للقمة

بقلم قناة النهار
وصول وزراء الخارجية للمشاركة في الإجتماع التحضيري للقمة
القمة العربية
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وصول وزراء الخارجية للمشاركة في الإجتماع التحضيري للقمة

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