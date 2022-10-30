قناة النهار وصول وزراء الخارجية للمشاركة في الإجتماع التحضيري للقمة بقلم قناة النهار نشر في 30 أكتوبر 2022 - 16:30 القمة العربية شارك غرِّد أرسل 275 0 وصول وزراء الخارجية للمشاركة في الإجتماع التحضيري للقمة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jtG7H القمة العربية اقرأ أيضا "وزير التجارة :"لأول مرة.. تم التوافق على 24 نقطة في أقل من ساعة في إجتماع المجلس الإقتصادي قناة النهار 28 أكتوبر وزير الشؤون الخارجية لعمامرة يعلن إنطلاق أشغال إجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية قناة النهار 29 أكتوبر "سفير مستشار بوزارة الخارجية:"للأسف مستقبل القضية الفلسـ.ـطينية لم يعد في صادرة الإهتمامات في العالم قناة النهار 30 أكتوبر توقيف 5 أشخاص وحجز أزيد من 15 ألف قرص من المؤثرات العقلية قناة النهار 23 أكتوبر حياة المشاهير بين الواقع و المواقع قناة النهار 20 أكتوبر القمة العربية.. تحديات مطروحة للمناقشة.. الجزائر تراهن على مبادرات السلام قناة النهار 23 أكتوبر شاهد..هذا ماخلفه إنفـ.ـجار الغاز داخل شقة ببوفاريك قناة النهار 18 أكتوبر "لعمامرة لوزير خارجية الكويت:" طبّقنا المقولة من القيادة في الكويت.. أول الوافدين وآخر المغادرين قناة النهار 28 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي.. خدمت العوج.. شاهد الحالة الكارثية لطريق السيار في سيدي بلعباس قناة النهار 27 أكتوبر 3 مسبوقون قضائيا يستدرجون ضحاياهم لسرقتهم تحت غطاء جمعية خيرية بوهران قناة النهار 23 أكتوبر