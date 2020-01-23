وصول وزراء خارجية دول الجوار الليبي إلى الجزائر

بدأ، منذ صبيحة اليوم الخميس، وصول وزراء خارجية، الدول المعنية بالحوار الذي تبنته الجزائر حول الأزمة الليبية.

ووصل كل من وزيري الخارجية المصري ، والتونسي، ومالي، والسودان، إلى الجزائر.

وتحتضن الجزائر ، الخميس، بالعاصمة، اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بمشاركة 6 دول، بالإضافة إلى ليبيا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن الإجتماع ستشارك فيه تونس، مصر، السودان، تشاد، النيجر ومالي نظرا لتداعيات الأزمة الليبية عليها.

ويتم استعراض التطورات الأخيرة التي تعرفها ليبيا، بعد التصعيد الحاصل لمساعي الأطراف الدولية وعلى رأسها الجزائر لإيجاد مسار تسوية الأزمة.