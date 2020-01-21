وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر

ونشرت، سفارة فرنسا بالجزائر عبر موقعها الرسمي، صورة وصول لودريان إلى الجزائر.
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تمكن عناصر الدرك الوطني، ببني سليمان، في المدية، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في المتاجرة بقطع أثرية مختلفة لاسيما عبر الفضاء السيبراني.
وحسب بيان لوزارة الدفاع…
أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 3 تجار مخدرات، وضبطت 6290 قرص مهلوس و1,4 كيلوغرام من الكيف المعالج، ببرج بوعريريج وبشار وتلمسان.
وحسب بيان لوزارة الدفاع…
إنتقل إلى رحمة الله، مؤسس المجمع الإعلامي "الرأي"، أحمد بن نعوم، ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، بمقر سكناه في مرسيليا بفرنسا، عن عمر ناهز 72 سنة.
وتوفي…
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