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وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر

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وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر
بقلم فوزية مسعدي

وصل، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان،  إلى الجزائر.

ونشرت، سفارة فرنسا بالجزائر عبر موقعها الرسمي، صورة وصول لودريان إلى الجزائر.

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