وصول وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر

وصل، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى الجزائر.

ونشرت، سفارة فرنسا بالجزائر عبر موقعها الرسمي، صورة وصول لودريان إلى الجزائر.

إ