وصول وزير النفط السوري إلى الجزائر

حل وزير النفط والثروة المعدنية بالجمهورية العربية السورية، فراس حسن قدور، في الجزائر. في اطار الزيارة التي يقوم بها الوزير من 26 إلى 28 أفريل بدعوة من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، والذي كان في استقباله.

كما كان وزير النفط والثروة المعدنية السوري مرفوقا بوفد هام، مكون من إطارات من وزارة النفط والثروة المعدنية. وشركة الكهرباء السورية.

في حين، تندرج هذه الزيارة في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات. وفي مجال الغاز والمناجم والمنتجات النفطية. بالإضافة إلى مجال إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء وتبادل الخبرات.

كما سيكون لوزير النفط والثروة المعدنية السوري والوفد المرافق له، خلال هذه الزيارة، لقاءات مع مسؤولي مجمعات سوناطراك وسونلغاز. ومناجم الجزائر، وسيزور بعض المنشآت الطاقوية.