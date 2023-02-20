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الرياضة

وصول وفد إتحاد العاصمة لأرض الوطن

بقلم فيصل زيان بوزيان
وصول وفد إتحاد العاصمة لأرض الوطن
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حل وفد إتحاد العاصمة، صبيحة اليوم الإثنين، بمطار هواري بومدين، بعد مواجهة الأخضر الليبي في كأس الكاف.

وذلك برسم ثاني جولات دور المجموعات للمنافسة، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

ويحتل إتحاد العاصمة المركز الثاني في مجموعته، برصيد 4 نقاط، خلف المصتدر بفارق الأهداف مارومو الجنوب افريقي.

وللإشارة، سيستقبل إتحاد العاصمة الأحد المقبل، مارومو الجنوب الإفريقي في ثالث جولات المجموعة الأولى لكأس الكاف.

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