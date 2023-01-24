وصول وفد النيجر للمشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

حل صبيحة اليوم الثلاثاء بالمطار الدولي الجديد هواري بومدين رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية النيجر سيني عمرو. رفقة الوفد المرافق له، وذلك في إطار المشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. الذي تنظم الجزائر دورته 17 يومي 29 و 30 جانفي الجاري.

وقد كان في استقبال الوفد لدى وصوله، دادي عدون عمر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية بمجلس الأمة. رفقة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني غالي لنصاري ورئيس مجموعة الصداقة الجزائر – النيجر السيد زناني بوجمعة. ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية بالمجلس الشعبي الوطني سليم مراح. بحضور سفير جمهورية النيجر لدى الجزائر وكذا القنصل العام .