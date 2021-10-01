كشف المركز الدولي لتحديد هوية المهاجرين المفقودين، عن وصول 1000 “حراق” جزائري إلى إسبانيا خلال 72 ساعة !.

وحسب ذات المصدر، فقد وصل الحراقة الجزائريون إلى كل من الميريا، مورسيا، اليكانتي وجزر بالير.

وأعلن ذات المصدر عن اعتراض أزيد من 90 زورقا يحمل مهاجرين غير شرعيين. مشيرا أن أعداد الحراقة يمكن أن يكون أكثر بكثير، حيث هرب مئات الأشخاص من الشرطة الاسبانية وضباط البحرية والبرية.

وقالت إنه تم اعتراض العديد من القوارب في الجزائر من طرف البحرية الجزائرية. إلا أن عدد الوافدين ما زال مرتفعا.

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