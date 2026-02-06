وصول 134 حافلة جديدة إلى ميناء الجزائر

شرعت مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني عبر مؤسسة تطوير صناعة السيارات على مستوى ميناء الجزائر، اليوم الجمعة، في استلام ثاني شحنة والمقدرة بـ134 حافلة من مختلف الأصناف.

وتأتي هذه العملية، في إطار استيلام 6800 حافلة من الشركاء الأجانب لكل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتأتي العملية في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، القاضية باستيراد 10 آلاف حافلة جديدة موجهة لتجديد الحظيرة الوطنية لنقل المسافرين. وبمتابعة شخصية من قبل الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

ويرتقب أن تتواصل عمليات استلام الكمية المتبقية من الحافلات، خلال الأيام القليلة المقبلة.